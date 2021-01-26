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М. Пискорский: Главной особенностью беспорядков в России стало вовлечение подростков в незаконные акции

Сравнивая протестные движения в Беларуси и России, можно прийти к выводу, что авторы беспорядков продолжают упражняться в своей трусости и бесчеловечности. Так, в России детей и подростков активисты ставили буквально в первый ряд, постаравшись отгородиться ими от ОМОНа и сил правопорядка. По мнению известного польского политолога Матеуша Пискорского, массовое вовлечение несовершеннолетних стало главной инновацией технологий массовых протестов.

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