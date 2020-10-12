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М. Пискорский: О польском примере для Беларуси

"Заживем по примеру Польши", - грезят те, кто сегодня выходит на воскресные хождения. Чем обернется "польский рай" для Беларуси? Мнение польского политолога Матеуша Пискорского.

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