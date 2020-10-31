М. Пискорский: Польша, поддерживающая цветную революцию в Беларуси, может стать жертвой тех же технологий

За что боролись - на то и напоролись, говорят эксперты, анализируя ситуацию в Польше. Пытаясь раскачать протесты в Беларуси, не заметили, что конфликт зреет и в их стране.



Тот случай, когда вместо того, чтобы учить Беларусь жизни, лучше бы обращали внимание на свои проблемы. Теперь уже Варшава может стать жертвой своих же протестных методичек, считает польский политолог Матеуш Пискорский.