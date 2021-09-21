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М. Пискорский: Правящая партия пиарится на миграционном кризисе в Польше

Гуманным отношением к мигрантам Польша не отличается. Как результат - погибшие на границе люди, которые так стремились в Европу за лучшей жизнью. Причинами смерти польские чиновники называют якобы переохлаждение и истощение, что еще раз говорит о безжалостном и жестоком обращении к мигрантам. О реальном положении дел и о том, как польское руководство использует миграционный кризис для зарабатывания политических очков, нашему телеканалу рассказал польский политолог Матеуш Пискорский.

Руководство Польши ввело чрезвычайный режим на этих территориях. Поэтому и у польских журналистов, и у правозащитников нет возможности не только реагировать на то, что происходит, но и даже освещать. Я не думаю, что мы можем 100 % верить тому, о чем говорят представители официальных польских структур, которые имеют доступ к этой территории.
Матеуш Пискорский, политолог

Этот кризис сейчас используется во внутренне политических целях. Хочу обратить внимание, что государственное телевидение Польши уже несколько лет занимается созданием определенного имиджа у тех мигрантов, которые появились в других странах Европы во время кризиса 15-16 годов. Правящая партия прекрасно понимает, что подавляющее большинство ее избирателей выступает против приема нелегальных мигрантов. Отношение к мигрантам неевропейского происхождения в Польше отрицательное. Это довольно эффективная пиар-компания, которую реализует правящая партия Польши.

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