М. Пискорский: Правящая партия пиарится на миграционном кризисе в Польше

Руководство Польши ввело чрезвычайный режим на этих территориях. Поэтому и у польских журналистов, и у правозащитников нет возможности не только реагировать на то, что происходит, но и даже освещать. Я не думаю, что мы можем 100 % верить тому, о чем говорят представители официальных польских структур, которые имеют доступ к этой территории.

Матеуш Пискорский, политолог

