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М. Пискорский: Заявления Протасевича - повод для работы польского следствия

Масштабный слив Романом Протасевичем своих подельников вызвал интерес польских граждан. За счет их налогов из бюджета страны фактически содержатся не белорусские беженцы, а жулики. Это повод для масштабного разбирательства польского следствия, считает политологМатеуш Пискорский.

Их задача также - выяснить, каким образом польские чиновники могут быть замешаны в коррупционных играх под видом помощи белорусским беженцам. (видео)


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