М. Равреба: Протасевич убивал моих соотечественников

И возникает вопрос: ради чего или кого оказывается такое мощное давление на нашу страну? А истина рядом. На борту рейса Афины - Вильнюс был предатель и неонацист Роман Протасевич, теперь уже задержанный за разжигание ненависти и организацию массовых беспорядков, но который, видимо, многое знает о своих зарубежных кураторах. Протасевич оказал своим западным покровителям медвежью услугу - теперь белорусского блогера будет сложно представить как жертву режима. Дело в том, что за романтичным образом молодого "борца за белорусскую демократию" скрывался обычный участник госпереворота в Украине и боевик карательного батальона "Азов".

Подробней об участии Протасевича в Евромайдане и в войне на Донбассе в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал известный украинский блогер и журналист Максим Равреба.



Ведущий: Не дожидаясь подробностей, Запад сразу же обвинил Беларусь в воздушном пиратстве и преследовании журналиста. А возможно ли Протасевича вообще называть журналистом?





М. Равреба: Протасевич - информационный террорист

"Азов" - это чисто нацистский батальон, даже американцы это признают и, насколько я знаю, не помогают. В «Азов» принимали всех, если нацист, умеет держать оружие, имеет, минимальную физподготовку, всех брали в этот батальон террористический и давали в руки оружие. Протасевич не имел никаких мотивов участвовать в войне на территории Украины, но поскольку он был на Евромайдане, поскольку он участвовал в захвате административных зданий, в уничтожении памятников и других преступлениях, он уже не мог остановиться, он пошел дальше, он взял в руки оружие и продолжил делать то, что он делал, став международным террористом".

