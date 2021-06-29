М. Рыженков: Настоящим болельщикам не надо политических акций, чтобы болеть за свою команду

Все чаще в грязные политические игры пытаются впутать культуру, религию и даже спорт. Яркий тому пример - женский чемпионат Европы по баскетболу, который завершился в этот уикенд. В стартовом матче нашей сборной против хозяек турнира, команды Испании, антигероями выступили так называемые болельщики белорусок. Своим поведением на трибунах они пытались выбить наших баскетболисток из игры. А после сенсационной победы команды Натальи Трофимовой буквально "переобулись в прыжке", демонстрируя теперь уже мнимую поддержку сборной.