3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
М. Рыженков: Настоящим болельщикам не надо политических акций, чтобы болеть за свою команду
Все чаще в грязные политические игры пытаются впутать культуру, религию и даже спорт. Яркий тому пример - женский чемпионат Европы по баскетболу, который завершился в этот уикенд. В стартовом матче нашей сборной против хозяек турнира, команды Испании, антигероями выступили так называемые болельщики белорусок. Своим поведением на трибунах они пытались выбить наших баскетболисток из игры. А после сенсационной победы команды Натальи Трофимовой буквально "переобулись в прыжке", демонстрируя теперь уже мнимую поддержку сборной.
Об этом сегодня во время встречи нацкоманды в Национальном аэропорту Минск рассказал глава Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков. Но даже при таких обстоятельствах наши девушки не сломились, продемонстрировали яркую игру и всего в шаге остановились от пьедестала.
Попадание в топ-4 позволит нашей команде выступить в квалификации чемпионата мира, которая пройдет в феврале будущего года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все