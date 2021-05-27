Эксперты о Р. Протасевиче: Преступник должен сидеть в тюрьме

Роман Протасевич - это не рядовой оппозиционер, это человек, который знает всю внутреннюю кухню, сетки телеграм-каналов, которые с августа прошлого года являются не СМИ, они являются майдан-машиной, основными координаторами, провокаторами. Они используют людей как одноразовый материал. Я считаю, что совершенно справедливо, что сейчас этот человек сядет в одну камеру с теми, кого он толкал на преступления, выводя людей на улицы и призывая их не бояться. Вот теперь ему самому надо не бояться. Конечно, он обладает огромным массивом информации закрытой. И, конечно, сейчас Запад не очень заинтересован в том, чтобы всплыли пикантные подробности сотрудничества этих псевдожурналистов с западными спецслужбами, с западными спонсорами. Поэтому сейчас вся кампания направлена на демонизацию самой Беларуси, на демонизацию ее руководства. Это знакомая отработка информационная, к которой подключились все мировые бренды.

Александр Коц, военный корреспондент, спецкор издания "Комсомольская правда"