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Эксперты о Р. Протасевиче: Преступник должен сидеть в тюрьме
Преступник должен сидеть в тюрьме, и попытки обелить человека, который участвовал в военном конфликте в качестве наемника, руководил массовыми беспорядками и стравливал людей, могут предпринимать только такие же запятнанные лица - в таком мнении сходятся эксперты. Вот еще доказательства того, что задержанный даже через свою одежду транслировал отрицание холокоста, культ личности Гитлера и превосходство белой расы. Футболка Sva Stone - сугубо неонацистский бренд. Примечательно то, что те самые СМИ, которые обрушились на Facebook за то, что Sva Stone продавал одежду на их платформе, теперь яростно защищают Протасевича как "журналиста", несмотря на такое его прошлое. По мнению же экспертов, с таким послужным списком как у Протасевича тюрьма - самое место.
Роман Протасевич - это не рядовой оппозиционер, это человек, который знает всю внутреннюю кухню, сетки телеграм-каналов, которые с августа прошлого года являются не СМИ, они являются майдан-машиной, основными координаторами, провокаторами. Они используют людей как одноразовый материал. Я считаю, что совершенно справедливо, что сейчас этот человек сядет в одну камеру с теми, кого он толкал на преступления, выводя людей на улицы и призывая их не бояться. Вот теперь ему самому надо не бояться. Конечно, он обладает огромным массивом информации закрытой. И, конечно, сейчас Запад не очень заинтересован в том, чтобы всплыли пикантные подробности сотрудничества этих псевдожурналистов с западными спецслужбами, с западными спонсорами. Поэтому сейчас вся кампания направлена на демонизацию самой Беларуси, на демонизацию ее руководства. Это знакомая отработка информационная, к которой подключились все мировые бренды.
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