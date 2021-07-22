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М. Захарова: Лица, призывающие к введению санкций против собственной страны, не имеют права на политическое будущее
Россия не намерена способствовать легитимизации белорусских оппозиционеров, которые бежали из страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, эти оппозиционные силы наоборот делают все, чтобы раскачать ситуацию в Беларуси и нанести ущерб ее экономике. Совершенно очевидно, что за якобы самостоятельными политическими деятелями Беларусистоят силы, совершенно с Беларусью не связанные. Они лишь рекрутировали из рядов белорусских гражданвыгодные фигуры для проведения собственной повестки.
У нас нет желания способствовать легитимизации беглых белорусских оппозиционеров. Внутренние процессы Белоруссии - это внтурибелорусские процессы. К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной реформе, что является важным для государства. Чего только стоят призывы к западному сообществу о введении санкций против Беларуси.
"Считаем, что лица, призывающие к введению санкций против собственной страны и народа, не имеют права на политическое будущее", - добавила Мария Захарова.
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