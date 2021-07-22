М. Захарова: Лица, призывающие к введению санкций против собственной страны, не имеют права на политическое будущее

У нас нет желания способствовать легитимизации беглых белорусских оппозиционеров. Внутренние процессы Белоруссии - это внтурибелорусские процессы. К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной реформе, что является важным для государства. Чего только стоят призывы к западному сообществу о введении санкций против Беларуси.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России