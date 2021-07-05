3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
М. Захарова: Европа ведет огонь по своим и не считает жертв
Заявление по поводу последствий для Литвы тех санкций, которые Евросоюз ввел против Беларуси, сделала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, потери от сокращения транзита будут для этой прибалтийской страны просто катастрофическими. Например, треть грузооборота Клайпедского порта - это белорусские товары.
Не менее тяжелыми последствия обещают быть и для железных дорог Литвы. Здесь белорусское происхождение или назначение имеет четверть грузов. Мария Захарова указывает, что в Европе явно заигрались "в борьбу с режимом" и перестали считать жертвы "огня по своим". Литва по этой части особенно преуспела.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе