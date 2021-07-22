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М. Захарова: Литва должна почувствовать свою ответственность за интервенцию



Когда это государство будет голосовать за, поддерживать или поддакивать решениям об интервенции США или Северо-Атлантического альянса в суверенные государства, нужно хорошенечко подумать, к каким последствиям эта интервенция может привести. Ведь миграция в Европу из региона Ближнего Востока и Северной Африки стала следствием именно целой серии интервенций, нарушения суверенитета и авантюристических действий натовских стран. Я не слышала, чтобы Литва голосовала против, я слышала только, как Литва всегда поддерживает "большого брата" и в целом НАТО в подобных решениях.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России


"Поэтому, коль скоро эти авантюрные решения никаким образом Литвой не осуждались и даже не обсуждались, а просто исполнялись, теперь нужно, как и всей ЕСовской части Европы, натовской части Европы, нести свою долю ответственности за итоги своих беззаконий, которые творились в других частях света", - добавила Мария Захарова.


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