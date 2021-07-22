М. Захарова: Литва должна почувствовать свою ответственность за интервенцию

Когда это государство будет голосовать за, поддерживать или поддакивать решениям об интервенции США или Северо-Атлантического альянса в суверенные государства, нужно хорошенечко подумать, к каким последствиям эта интервенция может привести. Ведь миграция в Европу из региона Ближнего Востока и Северной Африки стала следствием именно целой серии интервенций, нарушения суверенитета и авантюристических действий натовских стран. Я не слышала, чтобы Литва голосовала против, я слышала только, как Литва всегда поддерживает "большого брата" и в целом НАТО в подобных решениях.





Мария Захарова, официальный представитель МИД России