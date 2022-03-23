Мааджид Наваз: В госструктурах Украины присутствуют нацисты, и сотрудничать с ними так же "абсурдно", как поддерживать "Исламское государство"

В Украине царит далеко не демократия, а тирания - об этом уже постоянно вещают в западных еще пока не закрытых СМИ. На Fox News Такер Карлсон приглашает поговорить скептиков, которые далеки от того, чтобы аплодировать России. Но даже они отмечают детали, которые кажутся шокирующими. В государственных структурах Украины официально присутствуют классические нацисты, и сотрудничать с ними так же "абсурдно", как поддерживать "Исламское государство". Так прокомментировал действия Запада известный британский радиоведущий Мааджид Наваз.