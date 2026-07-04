Магазин, который ждут: автолавки обслуживают самые отдаленные деревни

В Беларуси 4 июля отмечают День потребкооперации. Для жителей небольших деревень это не только про торговлю, а важная социальная поддержка. Автолавки доставляют продукты и товары первой необходимости туда, где нет стационарных магазинов. Расскажем, как организована работа магазинов на колесах на примере Слонимского района.

Для Валентины Шурыгиной выезд на этот маршрут давно стал больше, чем просто работой. Уже 6 лет она встречает своих покупателей в одних и тех же деревнях Слонимского района. К ней обращаются по имени, ждут по расписанию и заранее готовят списки покупок.

Валентина Шурыгина, продавец автомагазина № 2 Слонимского филиала Гродненского облпотребобщества:

"И работа нравится, и маршрут и люди очень нравятся. Свежая продукция. Поступает раз в неделю. Летом чувствуется оживление, товарооборот увеличивается не только мороженого, но и хлебобулочных изделий, колбасных, особенно любят дятловский хлеб. Его берут детям, передают в Слоним или Гродно, потому что такого хлеба нет".

Вместе со свежим хлебом, молочной и мясной продукцией автолавка привозит овощи, бытовую химию и товары первой необходимости. Если нужной продукции нет в автомагазине, ее обязательно доставят по предварительной заявке.

За одну смену автолавка проезжает более сотни километров и делает десятки остановок. Маршрут составлен так, чтобы без внимания не остался ни один населенный пункт. Даже если в деревне живет всего несколько человек, магазин на колесах обязательно приедет 2 раза в неделю.

Деревня Петралевичи - одна из остановок на маршруте. Здесь постоянно проживают около полусотни человек, большинство - пенсионеры. Автолавка приезжает 2 раза в неделю - по средам и субботам.

Людмила Лецецкая, жительница деревни Петралевичи:

"Все есть: и промышленные товары, и первой необходимости. Холодильник полный. У нас еще такая продавец - она все предложит, приезжает и озвучивает сразу список: тут скумбрия, тут минтай, окорочка, голени, цыпленок. У детей каникулы - и чипсы, и соки, и холодные напитки. Обслуживание быстрое. Нас время устраивает, промежуток хороший - как раз на выходные люди могут закупиться".

В Слонимском районе работают 4 автолавки. Они обслуживают 110 населенных пунктов, ежедневно преодолевая более 100 километров. За один рейс автомагазин посещает до 17 деревень, доставляя необходимую продукцию.

Наталия Салейко, замдиректора Слонимского филиала Гродненского облпотребобщества:

"Наш девиз: работаем заботами сельчан. Доставляем все необходимые продукты, непродовольственные товары, кроме того, по заявкам крупногабаритную технику, строительные материалы. В прошлом году совместно со Слонимским райисполкомом на территории района оборудовано 5 остановочных пунктов, в том числе и в деревне Петралевичи. Людям удобно, люди довольны".

"Работа автолавок с каждым днем усовершенствуется. Можно рассчитаться карточками, можно сделать заказ. И цемент можно заказать - привезут", - рассказала управляющий делами Павловского сельского исполкома Слонимского района Наталья Ярошевич.

Только в Гродненской области работают 89 автомагазинов, которые регулярно обслуживают тысячи населенных пунктов. В 2026 году Гродненское облпотребобщество планирует приобрести 8 новых автолавок. Еще 5 вышли на маршруты. Обновление автопарка позволит сохранить для жителей отдаленных деревень привычную возможность получать все необходимое рядом с домом.