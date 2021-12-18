Магазин "Первый" открылся в Минске - мерч от Президента Беларуси разбирают как горячие пирожки

Мерч нарасхват. Магазин "Первый" спустя несколько часов после открытия продолжает принимать многочисленных желающих. Очередь меньше не становится, мерч от Президента Беларуси разбирают как горячие пирожки. Вот так выглядели первые минуты работы.



Говоря словами белорусского лидера, уже очень интересно. В магазин со склада постоянно подвозят продукцию, ибо полки стремительно пустеют. Тем, кто не попал на открытие, расстраиваться не стоит. Если сегодня раскупят все, то одежду оперативно дошьют. К слову, сегодня вечером изучат спрос и определят самые популярные модели.