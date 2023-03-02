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Магазин с товарами белорусских производителей откроют 3 марта в Минске
Концепт-стор "Да Дому" откроют 3 марта в Минске, сообщает БелТА.
В магазине планируют представить постельное и столовое белье, домашнюю одежду, посуду, товары для дизайна интерьера и создания уютной атмосферы в доме - всего более 10 тыс. наименований продукции исключительно белорусского производства.
Среди брендов - BLAKIT, "Беларускі лён", Добрушский фарфоровый завод, "Витебские ковры", "Лента" и многие другие.
Глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина считает, что создание отечественной торговой сети поможет наладить успешную реализацию белорусских товаров.
Фото: БЕЛТА
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