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Магазин с товарами белорусских производителей откроют 3 марта в Минске

Магазин с товарами белорусских производителей откроют 3 марта в Минске

Концепт-стор "Да Дому" откроют 3 марта в Минске, сообщает БелТА.

В магазине планируют представить постельное и столовое белье, домашнюю одежду, посуду, товары для дизайна интерьера и создания уютной атмосферы в доме - всего более 10 тыс. наименований продукции исключительно белорусского производства.

Среди брендов - BLAKIT, "Беларускі лён", Добрушский фарфоровый завод, "Витебские ковры", "Лента" и многие другие.

Глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина считает, что создание отечественной торговой сети поможет наладить успешную реализацию белорусских товаров.

Фото: БЕЛТА

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