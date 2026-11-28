28 ноября большой юбилей отмечает Мария Захаревич. Народной артистке Беларуси - 90! С юбилеем актрису тепло поздравил Президент. Ее голосом говорит золотой фонд Белорусского радио, а ее театральные образы давно стали классикой. Почти 7 десятилетий она верна одной сцене - Национальному академическому театру имени Янки Купалы, где артистка сыграла более 60 ролей. Сегодня и фонд Белорусского радио хранит более 200 записей программ, в которых принимала участие Мария Георгиевна.

Олег Винярский, актер и режиссер Белтелерадиокомпании:

"Что касается наших встреч в студии, я помню все эти встречи, она очень ответственный человек. Если она пообещала что-то, то не может быть никаких сомнений, она обязательно это исполнит. И это касается не только таких наших обычных человеческих отношений, но и прежде всего, конечно, профессиональных отношений. Она очень требовательный человек, она очень требовательно относится к слову, она не может себе позволить не проверить слово, не проверить ударение в слове, не проверить, как оно звучит. Обязательно прежде чем читать, она все это пропустит через себя, обязательно будет репетиция и не только одна, несколько репетиций".

По случаю юбилея артистки в Купаловском театре 4 декабря пройдет творческий вечер "Нарочанская чайка".