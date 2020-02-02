Магия чисел 02.02.2020. Зеркальная дата в календаре

Повторение одной цифры четырежды - явление очень редкое, а двух цифр - тем более. Такая уникальная комбинация встречается раз в тысячелетие. Поэтому именно сегодня многие спешат в ЗАГС. Только в Минске кольцами обменялись около 20 пар. Еще одна магическая дата, популярная среди молодоженов, - 20 февраля. На этот день только во Дворец бракосочетания подано более 30 заявлений. И первую пару здесь распишут в восемь утра.



