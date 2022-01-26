"Магия стекла" - выставка в Минской областной библиотеке имени Пушкина

Сказочные персонажи, охотники-рыболовы и целое шахматное королевство. Более 50 работ в технике "роспись по стеклу" - на выставке в Минской областной библиотеке имени Пушкина. В мини-скульптурах Татьяны Абросимовой колористика восточного орнамента, темы воды, животных, пейзажи разных стран и любимого Минска.





Секретами "магии стекла" через роспись акриловыми красками автор выставки поделилась с Ларисой Гулякевич. Подробности в видео.