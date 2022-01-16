3.73 BYN
"Магия светильников" - винтажная выставка в Борисове
Когда-то они были привычными атрибутами интерьера, а сегодня раритеты в выставочных витринах. 50 предметов (подсвечников, канделябров и светильников со словом "ретро") представляет уникальная экспозиция в Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева. К показу их предоставил известный антиквар Михаил Слепухо, который давно сотрудничает с книжным учреждением в рамках проекта "Содружество: библиотека и коллекционер".
Все предметы выставки, несмотря на свой старинный возраст, в рабочем состоянии. Среди самых интересных экспонатов - военный трофей 40-х, немецкий светильник на фарфоровой подставке ручной работы.