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Магнитная буря высшего уровня накрыла землю впервые за 20 лет
Земля погрузилась в облако плазмы. На планете начался экстремальный геомагнитный шторм. Ученые предупредили, что магнитная буря может продолжаться до 40 часов. А пик придется на сегодня.
Такой силы "солнечного шторма" не было 20 лет. И ученые сходятся в том, что это экстремальное явление.
При таких бурях возникают масштабные проблемы с электросетью и разлад в работе спутников. Не говоря уже о здоровье метеозависимых.
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