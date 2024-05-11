Магнитная буря высшего уровня накрыла землю впервые за 20 лет

Земля погрузилась в облако плазмы. На планете начался экстремальный геомагнитный шторм. Ученые предупредили, что магнитная буря может продолжаться до 40 часов. А пик придется на сегодня.

Такой силы "солнечного шторма" не было 20 лет. И ученые сходятся в том, что это экстремальное явление.