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Магнитная буря высшего уровня впервые за 20 лет. Узнали, когда взрывная энергия накроет Землю
Магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в субботу после серии вспышек на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый еще более крупный объект, который по расчетам ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью", - прокомментировал специалист.
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