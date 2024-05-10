ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Магнитная буря высшего уровня впервые за 20 лет. Узнали, когда взрывная энергия накроет Землю

Магнитная буря высшего уровня впервые за 20 лет. Узнали, когда взрывная энергия накроет Землю

Магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в субботу после серии вспышек на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

"За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый еще более крупный объект, который по расчетам ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью", - прокомментировал специалист.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все