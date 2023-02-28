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Магнитные бури: календарь опасных дат в марте 2023 года

Магнитные бури: календарь опасных дат в марте 2023 года

Со вспышки на Солнце начнется весна для белорусов. Об этом говорит составленный экспертами прогноз магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в марте 2023 года. Портал 1prof.by. приводит точные даты геомагнитных колебаний и напоминает, как метеопатам уберечь свое здоровье.

Календарь магнитных бурь в марте 2023: точные даты

Неспокойными в плане геомагнитной обстановки были последние дни уходящей зимы 2023 года, активность на Солнце 27 и 28 фиксировалась на уровне от 4 до 5 баллов.
Поданнымлаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований Российской академии наук и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, март будет непростым для метеочувствительных людей, хотя всплесков на Солнце ожидается немного.
Изменения в геомагнитном фоне белорусы почувствуют уже в первые весенние дни:

  • 1, 2 и 3 марта, по сравнению с концом февраля, активность на Солнце снизится до 3 баллов;
  • 4 мартак вечеру будут фиксироваться незначительные волнения магнитосферы - 4 баллов;
  • с 5 по 7 мартана Землю придет первый солнечный вихрь, его пик прогнозируется 6 числа, когда геомагнитный шторм достигнет 5 баллов;
  • 8 мартагеомагнитные колебания пойдут не будут превышать отметки в 3 балла и пойдут на спад - до 14 марта ожидается затишье;
  • 15 мартапрогнозируется следующая магнитная буря: возмещение будет достаточно сильными - достигнет 4 баллов, многих будут тревожить хронические болезни;
  • 24 мартапроизойдет небольшой всплеск силой до 3 баллов, он будет ощутим только для метеозависимых людей, но в последующие дни геомагнитная обстановка будет ухудшаться –25 мартаколебания составят 4 балла;
  • 26 мартаожидается самый мощный в марте всплеск на Солнце, сила геомагнитных ударов достигнет отметки в 7 баллов;
  • завершающий солнечный шторм средней силы (4 балла) пройдет в последний день месяца -31 марта.


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Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь

Напомним, что облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если следовать рекомендациям врачей и нескольким простым правилам:

  • больше времени уделить прогулкам на свежем воздухе;
  • исключить в дни солнечной активности из рациона алкогольные напитки, кофе и жирную пищу;
  • придерживаться режима труда и отдыха
  • принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • соблюдать питьевой режим.

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