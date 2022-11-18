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Магнитные бури в ноябре 2022 года закончатся парадом сильных штормов
По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН последний месяц осени закончится парадом сильных штормов, пишет1prof.by.
Во второй половине ноября ожидается три магнитные бури: с 18 по 20 ноября, с 24 по 26 число и с 29 по 30 ноября. Причем геомагнитный индекс этих колебаний составит 4-5 баллов.
Если четырехбальная магнитная активность считается опасной геомагнитной обстановкой, способной значительно ухудшить самочувствие даже у стрессоустройчивых людей. То пятибальные штормы наносят непоправимый урон здоровью в виде резких приступов мигрени, повышения давления и угрозы для жизни пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы.
Как подготовить организм к магнитным штормам?
Специалисты рекомендуют в пики магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Поэтому: тяжелые физические нагрузки откладываем на более благоприятные времена. Можно делать минимальный комплекс упражнений - это снизит уровень стресса, поможет привести кровообращение в норму и оставаться в тонусе; на помощь придет контрастный душ: чередуйте каждые 15 секунд напоры холодной и горячей воды - такая водная процедура активизирует обменные процессы и помогает приобрести уверенность в себе. Вечером полезны аромаванны, они подарят крепкий сон.
Как избежать негативного воздействия магнитных штормов?
Больше времени находитесь на свежем воздухе, чтобы успокоиться и избавиться от негативных эмоций;
Придерживайтесь здорового рациона питания, откажитесь от жирной, жареной и копченой пищи, крепкого кофе, алкоголя и энергетиков;
Наложите табу на курение;
Чаще проветривайте помещение, чтобы насытить комнату кислородом - это повышает иммунитет, избавляет от головной боли;
Отрегулируйте режим сна: приучите себя ложиться спать в одно и то же время, а перед сном не берите в руки гаджеты
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Фото с сайта pixabay.com
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