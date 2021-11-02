Магнитотурботрон, барокамера и лечебные ванны - в белорусских здравницах восстанавливают после COVID-19

Наши врачи в очередной раз доказали, что они профессионалы с большим сердцем и чуткой душой. Оказавшись на передовой и в этой ситуации сделали максимум. Как и при борьбе с пандемией. (Ее активной фазы и после, при реабилитации).

Вопросу восстановления тоже максимум внимания. Каждый 10-й перенесший COVID ощущает последствия вируса. И на реабилитации сегодня немало тех, для кого даже легкая форма не прошла бесследно. Об индивидуальном подходе и программах реабилитации в наших здравницах - сюжет Юлии Рубцовой.

Санаторий "Березина" один из первых в Беларуси подключился к восстановлению здоровья тех, кто переболел COVID-19. Уже в первую волну здесь разработали собственную программу реабилитации. За это время ее прошли около тысячи человек.

Четверть отдыхающих в санатории "Березина" восстанавливаются после COVID-19

Санаторий, рассчитанный более чем на 300 мест, сегодня заполнен лишь наполовину. Поток посетителей сократили намеренно. На время пандемии ввели принцип "одна комната - один человек", совместно в номер могут заселить лишь семейную пару. Сейчас здесь почти четверть отдыхающих восстанавливают здоровье после COVID-19. Острая фаза вируса - лишь цветочки, рассказывает семейная пара из Гомеля. COVID болели вместе, первые симптомы появились у Людмилы, не обошлось без больницы, но течение не было тяжелым. А вот Владимиру повезло меньше - две недели на кислородной точке. Признается, в красной зоне насмотрелся всякого. Уже после выписки своими глазами видели и последствия нового вируса.

COVID-19 бьет по уязвимым местам

И сами после выписки столкнулись с проблемами с памятью, нервной системой. Слабость сохраняется и сегодня, хотя с момента выздоровления уже прошло полгода. Последствия болезни чаще проявляются у тех, кто перенес тяжело. Здесь вирус далеко не избирателен. Травмирует сердце, сосуды, печень. Бьет по уязвимым местам, особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями. Поэтому и подходы к реабилитации комплексные.

Отдыхающие приезжают с выписками, где указано заболевание. Мы подбираем индивидуальную программу, у нас индивидуальный подход. Наибольший эффект оказывает барокамера, магнитотурботрон, спелеолечение, дыхательная гимнастика. Татьяна Бружас, заместитель главврача санатория "Березина"





Курс рассчитан на 18 дней. Для скорейшего восстановления предусмотрено пятиразовое питание, фиточаи и кислородные коктейли. В лечебном корпусе немноголюдно - все из за грамотного разделения потоков пациентов. Магнитотурботрон, барокамера, а еще массаж и лазеротерапия. Материально-техническая база позволяет организовывать для отдыхающих не только водные, но и углекислые ванны.

Вот так курс по 15 минут в день позволяет не просто улучшить кровообращение и насытить клетки кислородом, но и в целом укрепить иммунитет. Такой же эффект можно получить и во время сухого аквамассажа. Уже с первых процедур эффект заметен, говорят медики и подтверждают отдыхающие. Алла Рябова из Бобруйска здесь около недели, COVID значительно подкосил здоровье, хотя и не протекал тяжело.













Снимок сделали, поражения легкого нет. Получилось, что COVID перенесла в легкой форме. После услышала от знакомых, что для тех, кто перенес COVID, в санаторий можно в первую очередь попасть на реабилитацию. Нам предложили путевку в санаторий «Березина". Алла Рябова, отдыхающая санатория "Березина"





Для инвалидов и пожилых после COVID-19 реабилитация бесплатная