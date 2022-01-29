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Макаревич: Будущее Беларуси - в наших руках!
Сегодня в стране созданы все условия для того, чтобы молодые люди смогли себя реализовать. Теперь дело за ними. Молодежь должна понять, что только через труд на благо родины можно построить крепкую и независимую Беларусь.
Спросили, что по этому поводу думает Егор Макаревич - председатель молодежного парламента (видео).
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