Макарина-Кибак: Важно не просто рассказать об изменениях в Конституцию, но и услышать предложения белорусов

Предложения всегда на любой встрече бывают. Много вопросов и много предложений. Перезванивают коллективы и говорят: им нравится то, что мы приводим живые примеры. Что это значит - очень часто задают. Например, воспитание патриотизма у ребенка. Родители обязаны воспитывать патриотизм у ребенка. И мы рассказываем, что это значит и почему это необходимо, почему необходимо вносить изменения в Конституцию.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси