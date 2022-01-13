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Макарина-Кибак: Важно не просто рассказать об изменениях в Конституцию, но и услышать предложения белорусов
Важно не просто рассказать об изменениях в Конституцию, но и услышать предложения белорусов. Таким мнением поделилась депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак на встрече с трудовым коллективом предприятия "Белтелеком". Во время диалоговой площадки говорили о том, какой будет новая редакция Основного закона. Много внимания социальным темам: семейные отношения, воспитание патриотизма, забота о ближних.
Предложения всегда на любой встрече бывают. Много вопросов и много предложений. Перезванивают коллективы и говорят: им нравится то, что мы приводим живые примеры. Что это значит - очень часто задают. Например, воспитание патриотизма у ребенка. Родители обязаны воспитывать патриотизм у ребенка. И мы рассказываем, что это значит и почему это необходимо, почему необходимо вносить изменения в Конституцию.
Уже более 4 тысяч предложений по внесению дополнений в проект изменений в Конституцию поступило от белорусов - они будут рассмотрены на заседании рабочей группы и Конституционной комиссии.
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