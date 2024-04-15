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Макеевка, Мариуполь, Херсонская область: в пострадавшие от военных действий регионы прибыл очередной рейс гуманитарной помощи из Беларуси

Макеевка, Мариуполь, Херсонская область: в пострадавшие от военных действий регионы прибыл очередной рейс гуманитарной помощи из Беларуси

Макеевка, Мариуполь, Херсонская область: в пострадавшие от военных действий регионы прибыл очередной рейс гуманитарной помощи из Беларуси. Наборы отправились в социальные объекты: родильный дом, госпиталь, детские сады. Общественные организации, учреждения, духовенство Беларуси и просто неравнодушные люди собрали все, в чем нуждаются те, кто оказался под обстрелами. Там продукты питания, средства гигиены, вода, инвалидные коляски, медикаменты, кроватки для малышей и игрушки.


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Часть гуманитарной помощи доставили воспитанникам общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" и благотворительной организации "Шаг вперед". Помощь Беларуси не ограничивается поставками гуманитарных наборов. По инициативе благотворительного фонда Алексея Талая и при поддержке Союзного государства дети из Донбасса на регулярной основе приезжают в Беларусь на отдых и реабилитацию.

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