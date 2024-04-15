Макеевка, Мариуполь, Херсонская область: в пострадавшие от военных действий регионы прибыл очередной рейс гуманитарной помощи из Беларуси. Наборы отправились в социальные объекты: родильный дом, госпиталь, детские сады. Общественные организации, учреждения, духовенство Беларуси и просто неравнодушные люди собрали все, в чем нуждаются те, кто оказался под обстрелами. Там продукты питания, средства гигиены, вода, инвалидные коляски, медикаменты, кроватки для малышей и игрушки.





