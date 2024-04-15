3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Макеевка, Мариуполь, Херсонская область: в пострадавшие от военных действий регионы прибыл очередной рейс гуманитарной помощи из Беларуси
Макеевка, Мариуполь, Херсонская область: в пострадавшие от военных действий регионы прибыл очередной рейс гуманитарной помощи из Беларуси. Наборы отправились в социальные объекты: родильный дом, госпиталь, детские сады. Общественные организации, учреждения, духовенство Беларуси и просто неравнодушные люди собрали все, в чем нуждаются те, кто оказался под обстрелами. Там продукты питания, средства гигиены, вода, инвалидные коляски, медикаменты, кроватки для малышей и игрушки.
Часть гуманитарной помощи доставили воспитанникам общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" и благотворительной организации "Шаг вперед". Помощь Беларуси не ограничивается поставками гуманитарных наборов. По инициативе благотворительного фонда Алексея Талая и при поддержке Союзного государства дети из Донбасса на регулярной основе приезжают в Беларусь на отдых и реабилитацию.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов