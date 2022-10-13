Что уникального можно увидеть на православном фестивале "Радость"

В Минске продолжается православный фестиваль "Радость". Уже шестой по счету форум, посвященный празднику Покрова Божией Матери, в этом году встречает гостей на новой площадке. Огромное здание на 12 тысяч квадратов с кино-, театральным и музыкальным залами, выставочными локациями, торговыми рядами и уютным кафе - культурно-просветительский центр "Ковчег" - дает участникам разных возрастов найти себе фестивальное занятие по душе. В этом году участие в духовном форуме кроме всех регионов Беларуси принимают представители православных приходов из семи стран мира.