Макей: Беларусь будет вынуждена отвечать на внешние угрозы

Мы наблюдаем в Европе опасное нагнетание милитаристской истерии. Это в интервью агентству RT заявил министр иностранных дел Беларуси. Как отметил Владимир Макей - кризис с мигрантами сопровождается нагнетанием милитаристской истерии: СМИ Старого Света и Штатов полнятся сообщениями о практически неизбежной войне на востоке Европы. У самых границ Беларуси и России наращивается американское военное присутствие, ведется активная разведывательная деятельность, практически не прекращаясь, проводятся учения. Это не может остаться без ответа нашей стороны.

Владимир Макей призвал коллективный Запад к отказу от языка вражды. Любые разногласия могут быть преодолены в ходе переговоров, а война, пусть даже холодная, это не решение проблем, но их умножение.

Макей: Польша и страны Балтии нарушили все мыслимые нормы международного права