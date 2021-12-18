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Макей: Беларусь будет вынуждена отвечать на внешние угрозы
Мы наблюдаем в Европе опасное нагнетание милитаристской истерии. Это в интервью агентству RT заявил министр иностранных дел Беларуси. Как отметил Владимир Макей - кризис с мигрантами сопровождается нагнетанием милитаристской истерии: СМИ Старого Света и Штатов полнятся сообщениями о практически неизбежной войне на востоке Европы. У самых границ Беларуси и России наращивается американское военное присутствие, ведется активная разведывательная деятельность, практически не прекращаясь, проводятся учения. Это не может остаться без ответа нашей стороны.
Владимир Макей призвал коллективный Запад к отказу от языка вражды. Любые разногласия могут быть преодолены в ходе переговоров, а война, пусть даже холодная, это не решение проблем, но их умножение.
Макей: Польша и страны Балтии нарушили все мыслимые нормы международного права
Остановился Владимир Макей и на гуманитарном кризисе, спровоцированном у границ нашей страны. В отношении мигрантов Запад и, в частности, Польша со странами Балтии нарушили все мыслимые нормы международного права, морали и этики. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей в своем интервью агентству RT. Министр напомнил, что закон требует от европейских стран рассмотрения по существу всех прошений беженцев об убежище. Вместо этого к ним применяли насилие, которое повлекло за собой увечья и даже смерть.
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