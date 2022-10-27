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Макей: Беларусь и Иран расширяют связи в торгово-экономической и инвестиционной сфере

Беларусь и Иран расширяют связи в торгово-экономической и инвестиционной сфере, а также в областях, представляющих взаимный интерес. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси по итогам переговоров в Тегеране с иранским коллегой.

Владимир Макей отметил: Беларусь, как и Исламская Республика Иран, выступает против односторонних незаконных экономических санкций, выходящих за рамки норм международного права.

В марте будущего года Беларусь и Иран отметят 30-летие дипломатических отношений. В рамках этого события запланированы дни культуры, конференции, круглые столы и семинары.

Фото:БелТА

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