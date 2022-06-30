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Макей и Лавров заявили о решимости пресекать циничные попытки переписать историю Великой Отечественной

Макей и Лавров заявили о решимости пресекать циничные попытки переписать историю Великой Отечественной

Беларусь и Россия полны решимости категорически пресекать непрекращающиеся циничные попытки переписать или исказить историю Великой Отечественной войны. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и его российского коллеги Сергея Лаврова по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, которое главы внешнеполитических ведомств подписали в Минске после переговоров 30 июня, сообщаетБелТА.

"Подчеркиваем в этой связи, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. В условиях набирающих обороты тенденций к росту национализма и неофашизма в современном мире и фактического перекодирования сознания людей в сторону героизации нацизма наши страны продолжат наступательные совместные шаги по противодействию этим губительным и разрушительным для всего человечества проявлениям", - говорится в документе.

Беларусь и Россия намерены добиваться отражения объективных оценок исторических событий в документах международных организаций, неизменно продвигать в Генеральной ассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

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