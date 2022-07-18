ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Макей: Никакой свободы слова на Западе не существует

Непростая обстановка требует от белорусских дипломатов новых ответных действий на агрессивную политику Запада. В Минске стартовал ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Чтобы сверить часы и выстроить планы, наши дипломаты съехались со всех уголков планеты.

Акцент был сделан на вопросы импортозамещения в контексте противодействия западным санкциям. "Беларусь в этом году планирует на треть нарастить экспорт в Россию", - заверил посол Беларуси Владимир Семашко. А на сотрудничество с Калининградской областью наша страна обратит особое внимание.

У нас всегда были с Калининградской областью очень плотные отношения. Это и поставки промышленной продукции, и сельскохозяйственной продукции, продовольствия. И строители наши там очень много работали. Ввиду определенных действий, которые, так сказать, предприняли соседи, у них возникли проблемы. По большом счету Евросоюз понял, что немножко не туда зарулил, и те ограничения, которые были неожиданно введены в середине прошлого месяца, они по большому счету сняты.
Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Дипломаты также поднимали тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В МИД открылась тематическая экспозиция, приуроченная к Году исторической памяти. Среди экспонатов документы, разоблачающие преступления нацизма, орудия пыток из фашистских тюрем и материалы, собранные Генеральной прокуратурой. В министерстве открытие выставки назвали своеобразным уроком истории. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: "В угоду политическим амбициям отдельных элит Запада плодится много фейков об итогах Второй мировой войны". Помимо подмены понятий и фальсификации истории на Западе существует проблема со свободой выражения слова и мнений.

Скандал в Латвии после интервью Президента Беларуси юным журналистам из Риги также не остался без внимания белорусского МИД.

Как оказалось, никакой свободы слова на Западе, в странах - наших соседях не существует. Более того, эта свобода слова удушается в зародыше: детям-журналистам не разрешают публиковать интервью, чуть ли не уголовное преследование завели. Граждан Латвии, Литвы не пускают в Беларусь из-за того, что они потом будут рассказывать конкретные и объективные вещи о ситуации в Беларуси. Поэтому о свободе слова в странах - наших западных партнерах надо уже забыть, ее там не существует.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси

Оценка МИД Беларуси однозначна: "это ужасающие действия" - резюмировал Владимир Макей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все