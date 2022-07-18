Макей: Никакой свободы слова на Западе не существует

У нас всегда были с Калининградской областью очень плотные отношения. Это и поставки промышленной продукции, и сельскохозяйственной продукции, продовольствия. И строители наши там очень много работали. Ввиду определенных действий, которые, так сказать, предприняли соседи, у них возникли проблемы. По большом счету Евросоюз понял, что немножко не туда зарулил, и те ограничения, которые были неожиданно введены в середине прошлого месяца, они по большому счету сняты.

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

