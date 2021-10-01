Махинации в Сети: за истекшую неделю у жителей Брестской области похитили более 36 тыс. рублей

Махинации в Сети и проверка на доверчивость. За истекшую неделю у жителей Брестской области с использованием компьютерной техники похитили более 36 тысяч рублей.



По статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации" следственными подразделениями области возбуждено 20 уголовных дел.

В основном злоумышленники завладевали реквизитами банковских карт с помощью фишинговых интернет-страниц, имитирующих оформление существующих интернет-сайтов, а также в ряде случаев представлялись сотрудниками банка и выманивали реквизиты платежных карт. Раскрыть такое преступление непросто.



Очень часто на удочку мошенников попадаются пенсионеры или мамы в декретном отпуске.

Правила и рекомендации против действий аферистов остаются неизменными: не разглашать персональную информацию.

