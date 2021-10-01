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Махинации в Сети: за истекшую неделю у жителей Брестской области похитили более 36 тыс. рублей
Факт
Махинации в Сети и проверка на доверчивость. За истекшую неделю у жителей Брестской области с использованием компьютерной техники похитили более 36 тысяч рублей.
По статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации" следственными подразделениями области возбуждено 20 уголовных дел.
В основном злоумышленники завладевали реквизитами банковских карт с помощью фишинговых интернет-страниц, имитирующих оформление существующих интернет-сайтов, а также в ряде случаев представлялись сотрудниками банка и выманивали реквизиты платежных карт. Раскрыть такое преступление непросто.
Очень часто на удочку мошенников попадаются пенсионеры или мамы в декретном отпуске.
Правила и рекомендации против действий аферистов остаются неизменными: не разглашать персональную информацию.
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