Причины миграционного кризиса в Европе лежат далеко за океаном. Разлад в отношениях Трампа и руководства Испании стал триггером осложнения ситуации в испанском анклаве Сеута, считают эксперты.

Максим Карев, обозреватель информационного агентства (Россия): "Здесь вопрос, скорее всего, именно в Испании, потому что не так давно Испания очень сильно перешла дорогу Дональду Трампу. Поэтому я думаю, что волна внезапных мигрантов, которая обрушилась на испанскую Сеуту, - это своеобразный месседж не только испанцам, но и европейской коалиции в целом, что надо о чем-то договариваться или делать какие-то уступки. По большому счету идея наводнить Европу мигрантами и была нужна для того, чтобы развязать крупную гражданскую войну в Европе, чтобы на улицы вышло побольше людей. Тогда Европа будет заниматься собой, США будут заниматься своими делами. Сейчас они вынуждены отвлекаться, телодвижения вокруг Украины или Ирана тоже связаны с европейской темой. Это просто один из эксцессов большой войны. Известно, что Республиканская партия очень не любит Европу".