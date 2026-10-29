Максим Рыженков посетил Музей военной истории Вьетнама

Минск и Ханой сверяют часы на двустороннем треке. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков находится с визитом во Вьетнаме.

Накануне обсудили график предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях, а также наполнение дорожной карты сотрудничества на 2027-2029 годы.

Второй день официального визита начался с посещение знакового комплекса и церемонии возложения к Монументу в честь советских специалистов, внесших вклад в обеспечение независимости и мира во Вьетнаме. Скульптурная композиция призвана увековечить вклад братских государств, в том числе и Советского Союза, который в свое время оказывал материальную и моральную поддержку, поставлял вооружение и военную технику, направлял специалистов для оказания помощи Вьетнаму.

Композиция состоит из трех фигур. Две из них изображают советских военных специалистов. Они объясняют технические и тактические приемы ведения противовоздушной обороны. Третья фигура - это вьетнамский летчик, который перенимает опыт. Композиция установлена на территории Музея военной истории Вьетнама. Это вторая сегодняшняя локация.

Музей был основан еще в 1956 году, а современный облик обрел буквально пару лет назад, в 2024-м он был открыт для посетителей. Здесь уже детально рассказывается, например, про войны сопротивления против французских колонизаторов и американской агрессии.

Много интересных экспонатов есть внутри. Отдельного внимания заслуживает танк Т-54Б с бортовым номером 843. Он принимал участие в решающей операции компании Хо Ши Мина в 1975 году и был признан национальным достоянием Вьетнама.

Максим Рыженков преподнес музею символический подарок - памятную монету Национального банка к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Впереди у белорусской делегации работа на экономическом треке, посещение вьетнамской провинции Хынгйен.