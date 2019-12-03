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Максим Ермолович: Средняя зарплата бюджетников в 2020 году должна превысить 920 рублей

Средняя зарплата бюджетников в следующем году должна превысить 920 рублей. Как сообщил министр финансов Максим Ермолович, опережающими темпами будут повышать оплату труда в образовании и здравоохранении. Особое внимание и низкооплачиваемым категориям населения.

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