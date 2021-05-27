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Максим Филиппович высказал свое мнение по поводу слитой в Сеть расписки Романа Протасевича
Сумма на бумаге - только малая часть того, что Протасевич получал за свою деятельность. Можно лишь предполагать, сколько было подобных грантов. Оппозиционный блогер Максим Филиппович высказал свое мнение по поводу слитой расписки, в которой Роман Протасевич указал сумму 1250 евро за администрирование деструктивного телеграм-канала.
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