Максим Филиппович высказал свое мнение по поводу слитой в Сеть расписки Романа Протасевича

Сумма на бумаге - только малая часть того, что Протасевич получал за свою деятельность. Можно лишь предполагать, сколько было подобных грантов. Оппозиционный блогер Максим Филиппович высказал свое мнение по поводу слитой расписки, в которой Роман Протасевич указал сумму 1250 евро за администрирование деструктивного телеграм-канала.



