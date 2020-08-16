Максим Оберманн уверен, что белорусская земля любит заботу и платит за это сторицей

О том, что белорусская земля любит заботу и платит за это сторицей, уверен наш следующий герой. В Беларуси он в гостях, но надеется, что вскоре эти визиты будут куда более частыми, говорит будущий фермер. Готов на благодатной белорусской земле начать свое дело, хотя полжизни прожил в Германии. А вообще, поездил по миру немало, многое повидал и остановил свой выбор здесь, на нашей земле. Почему? Давайте послушаем. Максим Оберманн о своих начинаниях и вере, что обязательно получится.



