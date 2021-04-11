Не перестаем убеждаться, что те события станут, да и уже стали, полем для большой работы психологов и других экспертов, изучающих поведение. Проблема действительно глубокая, и сейчас мы поближе рассмотрим один из аспектов. Речь о БЧБ-символике, которую многие воздвигли на олимп перемен и радостно используют где ни попадя, не понимая ни истории, ни значения, ни откровенных парадоксов и кощунства перед теми, кто жил, сражался и погибал за родную белорусскую землю.
Почему узники концлагерей вновь становятся жертвами идейных потомков своих мучителей и убийц? А те, кто говорит о построении свободного общества, навязывают ему лагерную психологию? Об этом очередной выпуск программы "Площадка".
Здравствуйте! Максим Осипов
Поговорить хочу о грустном прошлом, активно стучащем в ворота будущего.Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечает мир 11 апреля. Но страшная память войны сегодня для некоторых - лишь повод для циничных действий.Безумную акцию наших оппозиционеров 2017 года в Освенциме мы уже вспоминали.
Но дикие пляски на костях гремят и на нашей земле. В декабре 2020-го некий БЧБ-хор исполнил гимн-молитву "Магутны Божа" в мемориале "Яма". Гимн, написанный женой одного из руководителей коллаборантов в оккупированном Минске. Причем пока муж курировал работу полицаев и участвовал в разгроме Минского гетто, жена трудилась в газетах, добивавшихся "окончательного решения" еврейского вопроса.
Исполнять песнь, написанную этой антисемиткой, и с БЧБ-флагом, под которым уничтожали гетто, на ступенях "Ямы" - мемориала погибшим евреям - не дно ли это?
А явиться в те же дни в мемориальный комплекс "Тростенец", где уничтожали и наших, и западных иудеев, с тем же БЧБ-флагом - не дно ли вдвойне? И возмущаться в сетях тем, что патриоты растоптали этот флаг - полосатый спутник нацистской свастики?
А позировать с тем же флагом у Вечного огня и обелиска Победы?
Но знаете, что самое страшное?
Как еще можно объяснить ту заочную травлю, которая обрушилась на законопослушную гражданку из Ушачского района, бдительность которой позволила задержать недавнего дезертира, самовольно покинувшего военные учения. На армейском автомобиле и с автоматом!
Я не знаю, что побудило того солдата к такому шагу, но упрекать нашу соотечественницу в помощи милиции - очередной пик демагогии и цинизма. Попахивает лагерной психологией и заметная романтизация тюрем и их обитателей.
"Преступление и восхваление" - написал бы сегодня классик. Анархисты и экстремисты, любители переобуться в воздухе и прокатиться в багажнике, почитатели всевозможных коктейлей (от водочных до Молотова) настойчиво преподносятся героями. А фейкометчики - "новыми СМИ".
Чего далеко ходить, если лично мне лет 5 назад одна из "независимых" журналисток на белорусско-шведском семинаре в IBB бросила фразу, поставившую в тупик даже невозмутимых шведов: "Как вы смеете называться журналистом, если вы не сидели ни разу?!"
Кстати, она права - не сидел. Но убежден, что журналиста кормят ноги. И голова. А не западные гранты, фонды и кукловоды. Или дни и годы отсидок. Но вернусь к тому, с чего начал. Ко Дню узников концлагерей. Не было и нет сомнений, что и этот воскресный день для "невероятных" - повод для рысканья по дворам. И фотографирования с БЧБ-флагом, под которым уничтожали невинных людей - наших соотечественников.
Для меня же это повод быть далеко от дома - на месте одного из самых бесчеловечных лагерей. Не по работе - и за свой счет. По долгу памяти. Поклониться тем, кому просто не повезло со временем. И попросить прощения у них. За современников, пытающихся то время и ту символику снова выставить на пьедестал.