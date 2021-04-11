Не перестаем убеждаться, что те события станут, да и уже стали, полем для большой работы психологов и других экспертов, изучающих поведение. Проблема действительно глубокая, и сейчас мы поближе рассмотрим один из аспектов. Речь о БЧБ-символике, которую многие воздвигли на олимп перемен и радостно используют где ни попадя, не понимая ни истории, ни значения, ни откровенных парадоксов и кощунства перед теми, кто жил, сражался и погибал за родную белорусскую землю.



Почему узники концлагерей вновь становятся жертвами идейных потомков своих мучителей и убийц? А те, кто говорит о построении свободного общества, навязывают ему лагерную психологию? Об этом очередной выпуск программы "Площадка".



Здравствуйте! Максим Осипов

Поговорить хочу о грустном прошлом, активно стучащем в ворота будущего.Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечает мир 11 апреля. Но страшная память войны сегодня для некоторых - лишь повод для циничных действий.Безумную акцию наших оппозиционеров 2017 года в Освенциме мы уже вспоминали.







Но дикие пляски на костях гремят и на нашей земле. В декабре 2020-го некий БЧБ-хор исполнил гимн-молитву "Магутны Божа" в мемориале "Яма". Гимн, написанный женой одного из руководителей коллаборантов в оккупированном Минске. Причем пока муж курировал работу полицаев и участвовал в разгроме Минского гетто, жена трудилась в газетах, добивавшихся "окончательного решения" еврейского вопроса.



Исполнять песнь, написанную этой антисемиткой, и с БЧБ-флагом, под которым уничтожали гетто, на ступенях "Ямы" - мемориала погибшим евреям - не дно ли это?

А явиться в те же дни в мемориальный комплекс "Тростенец", где уничтожали и наших, и западных иудеев, с тем же БЧБ-флагом - не дно ли вдвойне? И возмущаться в сетях тем, что патриоты растоптали этот флаг - полосатый спутник нацистской свастики?

А позировать с тем же флагом у Вечного огня и обелиска Победы?







Но знаете, что самое страшное?



