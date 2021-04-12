3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Максим Осипов о лагерной психологии на "Площадке"
Не перестаем убеждаться, что те события станут, да и уже стали, полем для большой работы психологов и других экспертов, изучающих поведение. Проблема действительно глубокая, и сейчас мы поближе рассмотрим один из аспектов. Речь о БЧБ-символике, которую многие воздвигли на олимп перемен и радостно используют где ни попадя, не понимая ни истории, ни значения, ни откровенных парадоксов и кощунства перед теми, кто жил, сражался и погибал за родную белорусскую землю.
Почему узники концлагерей вновь становятся жертвами идейных потомков своих мучителей и убийц? А те, кто говорит о построении свободного общества, навязывают ему лагерную психологию? Об этом очередной выпуск программы "Площадка".
Здравствуйте! Максим Осипов
Поговорить хочу о грустном прошлом, активно стучащем в ворота будущего.Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечает мир 11 апреля. Но страшная память войны сегодня для некоторых - лишь повод для циничных действий.Безумную акцию наших оппозиционеров 2017 года в Освенциме мы уже вспоминали.
Но дикие пляски на костях гремят и на нашей земле. В декабре 2020-го некий БЧБ-хор исполнил гимн-молитву "Магутны Божа" в мемориале "Яма". Гимн, написанный женой одного из руководителей коллаборантов в оккупированном Минске. Причем пока муж курировал работу полицаев и участвовал в разгроме Минского гетто, жена трудилась в газетах, добивавшихся "окончательного решения" еврейского вопроса.
Исполнять песнь, написанную этой антисемиткой, и с БЧБ-флагом, под которым уничтожали гетто, на ступенях "Ямы" - мемориала погибшим евреям - не дно ли это?
А явиться в те же дни в мемориальный комплекс "Тростенец", где уничтожали и наших, и западных иудеев, с тем же БЧБ-флагом - не дно ли вдвойне? И возмущаться в сетях тем, что патриоты растоптали этот флаг - полосатый спутник нацистской свастики?
А позировать с тем же флагом у Вечного огня и обелиска Победы?
Но знаете, что самое страшное?
"Цинично поплевывая в память жертв концлагерей, "невероятные" активно тянут именно лагерную психологию в нашу жизнь"
Как еще можно объяснить ту заочную травлю, которая обрушилась на законопослушную гражданку из Ушачского района, бдительность которой позволила задержать недавнего дезертира, самовольно покинувшего военные учения. На армейском автомобиле и с автоматом!
Я не знаю, что побудило того солдата к такому шагу, но упрекать нашу соотечественницу в помощи милиции - очередной пик демагогии и цинизма. Попахивает лагерной психологией и заметная романтизация тюрем и их обитателей.
"Преступление и восхваление" - написал бы сегодня классик. Анархисты и экстремисты, любители переобуться в воздухе и прокатиться в багажнике, почитатели всевозможных коктейлей (от водочных до Молотова) настойчиво преподносятся героями. А фейкометчики - "новыми СМИ".
Чего далеко ходить, если лично мне лет 5 назад одна из "независимых" журналисток на белорусско-шведском семинаре в IBB бросила фразу, поставившую в тупик даже невозмутимых шведов: "Как вы смеете называться журналистом, если вы не сидели ни разу?!"
Кстати, она права - не сидел. Но убежден, что журналиста кормят ноги. И голова. А не западные гранты, фонды и кукловоды. Или дни и годы отсидок. Но вернусь к тому, с чего начал. Ко Дню узников концлагерей. Не было и нет сомнений, что и этот воскресный день для "невероятных" - повод для рысканья по дворам. И фотографирования с БЧБ-флагом, под которым уничтожали невинных людей - наших соотечественников.
Для меня же это повод быть далеко от дома - на месте одного из самых бесчеловечных лагерей. Не по работе - и за свой счет. По долгу памяти. Поклониться тем, кому просто не повезло со временем. И попросить прощения у них. За современников, пытающихся то время и ту символику снова выставить на пьедестал.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва