Максим Осипов о лагерной психологии на "Площадке"

Не перестаем убеждаться, что те события станут, да и уже стали, полем для большой работы психологов и других экспертов, изучающих поведение. Проблема действительно глубокая, и сейчас мы поближе рассмотрим один из аспектов. Речь о БЧБ-символике, которую многие воздвигли на олимп перемен и радостно используют где ни попадя, не понимая ни истории, ни значения, ни откровенных парадоксов и кощунства перед теми, кто жил, сражался и погибал за родную белорусскую землю.



Почему узники концлагерей вновь становятся жертвами идейных потомков своих мучителей и убийц? А те, кто говорит о построении свободного общества, навязывают ему лагерную психологию? Об этом очередной выпуск программы "Площадка".



Здравствуйте! Максим Осипов

Поговорить хочу о грустном прошлом, активно стучащем в ворота будущего.Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечает мир 11 апреля. Но страшная память войны сегодня для некоторых - лишь повод для циничных действий.Безумную акцию наших оппозиционеров 2017 года в Освенциме мы уже вспоминали.







Но дикие пляски на костях гремят и на нашей земле. В декабре 2020-го некий БЧБ-хор исполнил гимн-молитву "Магутны Божа" в мемориале "Яма". Гимн, написанный женой одного из руководителей коллаборантов в оккупированном Минске. Причем пока муж курировал работу полицаев и участвовал в разгроме Минского гетто, жена трудилась в газетах, добивавшихся "окончательного решения" еврейского вопроса.



Исполнять песнь, написанную этой антисемиткой, и с БЧБ-флагом, под которым уничтожали гетто, на ступенях "Ямы" - мемориала погибшим евреям - не дно ли это?

А явиться в те же дни в мемориальный комплекс "Тростенец", где уничтожали и наших, и западных иудеев, с тем же БЧБ-флагом - не дно ли вдвойне? И возмущаться в сетях тем, что патриоты растоптали этот флаг - полосатый спутник нацистской свастики?

А позировать с тем же флагом у Вечного огня и обелиска Победы?







Но знаете, что самое страшное?





"Цинично поплевывая в память жертв концлагерей, "невероятные" активно тянут именно лагерную психологию в нашу жизнь"

Как еще можно объяснить ту заочную травлю, которая обрушилась на законопослушную гражданку из Ушачского района, бдительность которой позволила задержать недавнего дезертира, самовольно покинувшего военные учения. На армейском автомобиле и с автоматом!

Я не знаю, что побудило того солдата к такому шагу, но упрекать нашу соотечественницу в помощи милиции - очередной пик демагогии и цинизма. Попахивает лагерной психологией и заметная романтизация тюрем и их обитателей.

"Преступление и восхваление" - написал бы сегодня классик. Анархисты и экстремисты, любители переобуться в воздухе и прокатиться в багажнике, почитатели всевозможных коктейлей (от водочных до Молотова) настойчиво преподносятся героями. А фейкометчики - "новыми СМИ".

Чего далеко ходить, если лично мне лет 5 назад одна из "независимых" журналисток на белорусско-шведском семинаре в IBB бросила фразу, поставившую в тупик даже невозмутимых шведов: "Как вы смеете называться журналистом, если вы не сидели ни разу?!"

Кстати, она права - не сидел. Но убежден, что журналиста кормят ноги. И голова. А не западные гранты, фонды и кукловоды. Или дни и годы отсидок. Но вернусь к тому, с чего начал. Ко Дню узников концлагерей. Не было и нет сомнений, что и этот воскресный день для "невероятных" - повод для рысканья по дворам. И фотографирования с БЧБ-флагом, под которым уничтожали невинных людей - наших соотечественников.