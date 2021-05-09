Максим Осипов размышляет о белорусском гербе и флаге в авторской рубрике "Площадка"

Главные символы объединяют белорусов в стремлении закрепить за собой статус нации цивилизованной, высокоразвитой, а еще нации мирной. Кроме того, каждый элемент здесь не случаен. Герб и флаг - это по сути небольшое зеркало целой страны, отражение сущности нации.

Правда беглые и "патриоты" с черными душами, словно роботы, отчаянно пытаются навязать тему кризиса с использованием лжезнамен, уничтожают госсимволику и напрочь забывают об ответственности. Все это напоминает некий абсурд, ведь от надругательства над флагом до краха нации один шаг. Об этом новый выпуск постоянной авторской рубрики "Площадка".



Максим Осипов приветствует вас, чтобы поздравить с праздником (даже с двумя) и поговорить об их, увы, непраздничной стороне.

День Государственного герба и Государственного флага отмечает Беларусь во второе воскресенье мая. В нынешнем году он совпал с Днем Победы. И в этом грустная ирония судьбы. Ирония потому, что война сегодня в самом разгаре.



Пока нынешние и будущие клиенты изолятора КГБ и их заокеанские кукловоды не теряют надежды на силовой вариант госпереворота, их дворовые люди объявили войну официальным флагам. А по сути всей стране.



Десятилетия лежавшая под судебным сукном 370-я статья УК "Надругательство над государственными символами" второй год едва ли не самая ходовая.

Столин, Витебск, Бобруйск, Минск, Ивье, Солигорск, Житковичи, Гомель - далеко не полная география ее применения судами только в этом году. Акции надругателей точечные, но разброс по карте невероятный. И создается иллюзия, что этим занимается вся страна.

Однако это ложь. Как и заявления шатателей режима о своем большинстве. Обычный фокус, вызывающий грустный смех.

Но атаки на государственный флаг - это уже не шутки. Это серьезно.







В гербе и флаге заключен большой сакральный смысл



Потому что флаг, как подчеркивают ученые, это не просто древко, полотнище. В нем, как и в гербе, заключен большой сакральный смысл.



И как раз этот смысл они и стараются сломить, потому что именно в нем одна из основ стержня государственности. Нашего кода. Кода нации. Обратите внимание, с каким упорством "невероятные" стремятся отметиться именно в сакральных местах и опоганить псевдонациональной символикой и своим присутствием национальные святыни.

Они собрались в мемориале расстрелянным евреям, чтобы хором исполнить "гимн", написанный антисемиткой, супруг которой этих евреев и расстреливал.

Они пытались развернуть БЧБ-символику на месте лагеря смерти Тростенец - там, где она же реяла в небе в начале 1940-х, полощась на ветру и в дыму, валившему из кремационных ям. Кадры немецкой хроники - тому подтверждение.



Они же бесновались с символикой коллаборантов и предателей у стелы "Минск - город-герой" под окнами Музея истории Великой Отечественной войны.

И даже обнаглели до того, что устроили фотосессию с ней на Мамаевом кургане в Волгограде - священном месте Сталинградской битвы, после которой Вторая мировая пошла вспять. И пьяный дебош - без флагов и мозгов - у Вечного огня и обелиска Победы в Минске.



БЧБ-символика так органично вписалась и в учиненный в Киеве митинг в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"? А наши "змагары" - в компанию зигующих нацистов?



Вот почему праздник 9 Мая в нынешнем году действительно особый. Двойной.



Это День Великой Победы, подарившей нам и нашим родителям жизнь, которую так хотели отнять оккупанты и их гнусные приспешники на местах, прикрывавшие свое гнилое содержание национальной формой.

День Государственного герба и Государственного флага



И это День Государственного герба и Государственного флага, защищающих наше славное прошлое и нашу Победу, не дающих нашу историю на растерзание и ознаменовавших собой эпоху развития и созидания, подарившую нам и нашим детям будущее.

Берегите их, они заслуживают уважения и гордости.