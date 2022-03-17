Максим Рассоха стал руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси

17 марта стало известно имя нового руководителя Национального академического концертного оркестра Беларуси. Им стал Максим Рассоха. 40-летний дирижер, декан оркестрового факультета Академии музыки и мультимузыкант, преподавал в детских музыкальных школах столицы, играл в Президентском оркестре и руководил одновременно пятью оркестрами. Первое интервью в должности- эксклюзивно съемочной группе Агентства теленовостей (смотрите видео).