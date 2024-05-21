Максим Рыженков и Александр Вольфович оставили записи в книге соболезнований в связи с трагедией в Иране

В этот трагический час белорусы вместе с народом Ирана и соболезнуют ему в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и отдают дань уважения всем жертвам крушения вертолета.

Запись от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко сделана в книге соболезнований посольства Ирана в Минске. По поручению главы государства послание со словами скорби оставил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, а также в качестве выражения соболезнований передал в посольство корзину белых роз от нашего Президента.

Эбрахим Раиси был настоящим другом Беларуси. Безвременно ушли из жизни выдающиеся политические деятели в самом расцвете своей политической карьеры, которые очень много сделали для укрепления авторитета своего государства, благополучия его жителей, говорится в соболезновании от имени главы белорусского государства.





Отмечается также, что чуть более года назад белорусская делегация имела возможность ощутить теплый, дружеский прием на гостеприимной иранской земле, была достигнута договоренность с иранскими коллегами о реализации большого количества проектов и инициатив. Лидеры двух стран обсуждали вопросы международной повестки и двустороннего сотрудничества.

Максим Рыженков, находясь в посольстве подчеркнул, что приехал не только по поручению главы государства, но и по велению сердца тоже. "Потому что Иран - это наш друг. Белорусов с иранским народом связывают очень долгие отношения взаимовыручки, решения мирным путем всех вопросов, поддержка друг друга по всем направлениям наших двусторонних отношений", - отметил Рыженков.







Александр Вольфович также оставил запись в книге соболезнований иранского посольства от себя лично и от секретариата Совета безопасности.

Александр Вольфович, общаясь с журналистами, подчеркнул, что вместе с белорусским народом разделяет чувство горечи и утраты в связи с трагической гибелью Президента Ирана и высокопоставленных руководителей этой страны. "Это горечь, горечь, когда гибнут люди, - сказал он. - Горечь наступает и от того, что мы действительно потеряли друга Беларуси". Госсекретарь обратил внимание, что и Беларусь, и Иран выступают за многополярный мир, равноправие, справедливость, уважение по отношению к той политике, которую проводят суверенные государства", - отметил Вольфович.

