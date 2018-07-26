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Максим Рыженков провел встречу с трудовыми коллективами предприятий Мстиславля
Новые рабочие места, ремонт дворовых территорий и дорог местного значения. Эти и другие вопросы сегодня звучали во время встречи первого заместителя главы Администрации Президента с трудовыми коллективами предприятий Мстиславля . Максим Рыженков отметил, что эти темы как никогда актуальны в Год малой родины. Особое внимание - уровню жизни в небольших райцентрах и поселках. А также привлечению инвестиций в создание новых рабочих мест и производств. Уделяется внимание и здравоохранению. Например, в районную больницу в этом году направлены пять молодых специалистов. Обновили рентген-оборудование, открыли и современную лабораторию. Однако не решена проблема с реконструкцией поликлиники.
"С 1 декабря 2017 года закрыта на капремонт, и мы хотели, чтобы быстрее, конечно, она была отремонтирована и введена в строй. Медицинское обслуживание района от этого не страдает. Но все должно быть сделано вовремя, четко, чтобы наши люди получали достойную медицинскую помощь".
"Здание, которое было построено более 30 лет назад, оказалось, было построено с такими серьезными нарушениями и проблемами. Они молодцы, что вскрыли их, проведя комплексные обследования. Не такие это большие деньги в пределах области, тем более нашей страны, немножко оборудованием можно было бы помочь. Собственно говоря, есть о чем с нашими большими начальниками здравоохранения поговорить."
Максим Рыженков посетил и местный льнозавод. Предприятие работает в три смены. Среди покупателей - страны Евросоюза, есть наработки с Китаем. Заработная плата - одна из самых высоких в районе.
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