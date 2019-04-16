Максим Рыженков провел выездной прием граждан в Глуске

Трудоустройство, начисление пенсий, земельные и коммунальные споры. Эти и другие вопросы прозвучали сегодня во время выездного приема граждан, который провел первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков в Глуске. На встрече было почти три десятка просьб оказать содействие. Как оказалось, некоторые вопросы затянулись на долгие годы - как у семьи из Гомеля. Из-за ошибки, которую допустили местные власти, семья не может пользоваться своим участком. По словам Максима Рыженкова, руководители должны решать проблемы, а не создавать их. Причем, вникать даже в самые мелкие.



Максим Рыженков отметил, что такая форма общения, как прием граждан, дает хорошую возможность оценить работу властей на местах.



