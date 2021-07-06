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Максим Рыженков сегодня проведет прием граждан в Брагинском районе

Социальные вопросы будут в числе важных на приеме граждан в Брагинском районе. Сегодня его проведет первый заместитель главы Администрации Президента. Максим Рыженков посетит предприятия региона, а также проведет прием местных жителей. Начало в 11:00 и по предварительной записи.

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