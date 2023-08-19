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Максим Синицын о необычном увлечении: Считаю эту коллекцию достоянием Олимпийского комитета Беларуси
В Минске завершается сезон Кубка Леднева по современному пятиборью, в котором выступают титулованные спортсмены Беларуси и России. Финальный этап принимают площадки БГУФК и манеж "Ратомка". Отечественная спортивная инфраструктура во время II Игр стран СНГ подчеркнула наш высокий уровень. На сегодня запланированы финалы у женщин. В составе звезды белорусского пятиборья. А помогает организовать соревнования ведущий специалист НОК Беларуси и главный судья многих стартов Максим Синицын. Репортаж о нем и его необычном увлечении.
Необычная коллекция в НОК Беларуси
Максим Синицын прирожденный пятиборец. С детства в любимом деле, с которым во взрослом спорте, к сожалению, не сложилось. Однако сейчас он полностью погружен в него уже как специалист и функционер - на Играх стран СНГ помогал создавать уютную семейную атмосферу. Ведущий специалист Национального олимпийского комитета делает родной для себя вид спорта чуть лучше.
Коллекционером или увлеченным человеком в области значков я не являюсь. Все случилось само по себе. Когда коллекция достигла внушительного размера и ее стали замечать, все мои друзья считали своим долгом внести свой вклад в коллекцию. И она стала разрастаться.
Коллекция ведет отсчет с 2013 года. За каждым значком своя история как отражение того или иного периода в богатой олимпийской истории Беларуси. Максим скромно рассуждает о своих экспонатах, отмечая, что работа ведется командная.
Мультимедийный музей Национального олимпийского комитета - обязательное место посещения всех гостей штаб-квартиры. В разных уголках здания можно найти импровизированные выставки - например, значков нашего героя или постеров Олимпийских игр. На многих из этих Олимпиад побеждали и белорусы.
"Считаю эту коллекцию достоянием нашего Олимпийского комитета. Это общая коллекция, каждый туда что-то внес", - подчеркивает Максим Синицын.
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