Максимально продлить пребывание пожилых людей в привычной благоприятной среде - что изменилось в обновленном законе

С 1 июля со вступлением в силу обновленного закона "О социальном обслуживании" закрепляются правовые основы долговременного ухода и дистанционного обслуживания. Об этом рассказала журналистам начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси Екатерина Коледа, сообщает БЕЛТА.



Новацией стало внедрение системы долговременного ухода. "Система долговременного ухода - это комплекс мероприятий по сопровождению пожилого человека, который имеет особую нуждаемость в посторонней помощи. Сопровождение будет осуществляться на дому во взаимодействии социальной и медицинской служб. Мы полагаем, что непосредственно организация такого ухода позволит максимально продлить пребывание людей, нуждающихся в посторонней помощи, в привычной благоприятной среде. И, конечно, для них это будет максимально полезно и удобно", - поделилась Екатерина Коледа.



Так, система долговременного ухода предусмотрена для граждан, которые имеют особую нуждаемость в посторонней помощи, то есть пожилых в возрасте от 65 лет, инвалидов, которые имеют выраженные либо резко выраженные ограничения способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, контролю своего поведения, а также нуждаются в оказании социальных услуг и медицинской помощи на дому. "Нуждаемость в долговременном уходе будет подтверждаться заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения. Координатором всей деятельности по организации долговременного ухода будет выступать территориальный центр по месту проживания гражданина", - отметила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты.



