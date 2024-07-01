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Максимально продлить пребывание пожилых людей в привычной благоприятной среде - что изменилось в обновленном законе
С 1 июля со вступлением в силу обновленного закона "О социальном обслуживании" закрепляются правовые основы долговременного ухода и дистанционного обслуживания. Об этом рассказала журналистам начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси Екатерина Коледа, сообщает БЕЛТА.
Новацией стало внедрение системы долговременного ухода. "Система долговременного ухода - это комплекс мероприятий по сопровождению пожилого человека, который имеет особую нуждаемость в посторонней помощи. Сопровождение будет осуществляться на дому во взаимодействии социальной и медицинской служб. Мы полагаем, что непосредственно организация такого ухода позволит максимально продлить пребывание людей, нуждающихся в посторонней помощи, в привычной благоприятной среде. И, конечно, для них это будет максимально полезно и удобно", - поделилась Екатерина Коледа.
Так, система долговременного ухода предусмотрена для граждан, которые имеют особую нуждаемость в посторонней помощи, то есть пожилых в возрасте от 65 лет, инвалидов, которые имеют выраженные либо резко выраженные ограничения способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, контролю своего поведения, а также нуждаются в оказании социальных услуг и медицинской помощи на дому. "Нуждаемость в долговременном уходе будет подтверждаться заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения. Координатором всей деятельности по организации долговременного ухода будет выступать территориальный центр по месту проживания гражданина", - отметила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты.
С 1 июля в законе закрепляются и правовые основы дистанционного обслуживания. "В такой форме мы работали с гражданами, когда был СOVID-19. Мы увидели ее востребованность, эффективность. Поэтому сейчас в законе о социальном обслуживании предусмотрена возможность получения социальных услуг и их оказания в дистанционной форме", - сказала Екатерина Коледа. Она добавила, что дистанционно граждане смогут получить различные социально-реабилитационные услуги. Например, занятия в кружках и клубах, психологические услуги.
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