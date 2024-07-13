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Максимальный, красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары. Воздух раскалится до 37 °C

Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси. Сегодня воздух раскалится до 32 - 37 градусов. А в воскресенье по юго-востоку - до +38. Местами пройдут дожди с усилением ветра до 20 метров в секунду. Избежать перегрева помогут головные уборы и соблюдение питьевого режима. Для прогулок лучше выбирать утреннее или вечернее время. И стоит учитывать, что в Беларуси введены ограничения на посещение лесов во всех районах.

Жара сохранится и в начале следующей недели. В понедельник до +36. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью от 16 до 23 градусов. Со вторника температура понизится до 24-х.

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