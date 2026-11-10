"Маладыя таленты Беларусі": в Минске стартовали очные прослушивания

В Минске стартовали очные прослушивания участников XV Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Новый сезон проекта посвящен Году белорусской женщины и проходит под девизом "Открой свою индивидуальность!".

Накануне члены жюри оценили выступления ребят в номинации "Инструментальная музыка. Духовые и ударные инструменты". Всего на звание лучших претендуют конкурсанты в девяти номинациях.

9 ноября в легендарном Доме радио стартовали очные прослушивания на XV Республиканский радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі". Именно на этом этапе участники, инструменталисты и вокалисты борются за право выйти в финалы, спеться, а также сыграться с легендарным и именитым Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании.

10 ноября - второй день очных прослушиваний. Члены жюри оценивают конкурсантов в номинации "Академический вокал". Молодые люди участвуют в конкурсе от 10 до 18 лет, и только для номинации "Академический вокал" возрастной порог выше - от 15 до 25 лет.

Леонид Ширин, композитор, продюсер, поэт:

"Академический вокалист формируется где-то к 30 годам. И мы понимаем, что в возрасте от 15 до 25 лет он только на пути к этому. Безусловно, мы будем это учитывать и постараемся отобрать лучших".

Любовь Добродушенко, студентка Белорусской государственной академии музыки:

"Я давно слежу за этим конкурсом, но номинации "Академический вокал" раньше здесь не замечала. И вот сейчас, как раз во время моей учебы, эта номинация вновь появилась. Мы с преподавателем приняли решение, что нужно обязательно поучаствовать. Отправили заявку и прошли во второй тур. Я надеюсь, что у меня все получится и я смогу исполнить свою программу в третьем туре".

Случайных голосов здесь нет. Это студенты Университета культуры, ученики музыкальных колледжей. Отметим, что уже 11 ноября члены жюри оценят участников в номинациях "Инструментальная музыка" и "Народные инструменты". Всего же в полуфинал радиоконкурса вышли 266 участников.